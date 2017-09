VIDEO | Bali saarel on vulkaanipurske ootuses põgenenud ligi 50 000 inimest

Indoneesia turismisaarel Balil on ligi 50 000 inimest põgenenud Agungi vulkaani eest, kartes peatset purset. Vulkaani ümbritsevat piirkonda on raputanud kümned maavärinad, teatasid võimud täna.

Katastroofide leevendamise agentuuri esindaja Waskita Sutadewa ütles, et inimesed on läinud saare kõigisse nurkadesse ja mõned on lahkunud ka naabersaarele Lombokile, vahendab Associated Press.

Indoneesia võimud tõstsid vulkaanihäire reedel kõrgeimale tasemele pärast seismilise tegevuse dramaatilist aktiviseerumist. Viimati purskas vulkaan 1963. aastal, tappes umbes 1100 inimest.

Tuhanded evakueeritud elavad ajutistes varjupaikades, spordikeskustes, külade saalides ning sugulaste ja sõprade juures. Ohutsoon ulatub 12 kilomeetri kaugusele kraatrist.

Võimude sõnul ei ole otsest ohtu turistidele, kuid mõned neist on juba Balilt plaanitust varem lahkunud. Suur purse sulgeks Bali rahvusvahelise lennuvälja ja tuhanded inimesed ei saaks saarelt minema.

1963. aastal saatis 3031 meetri kõrgune Agung tuhka 20 kilomeetri kõrgusele ja jäi aktiivseks umbes aastaks. Laava voolas 7,5 kilomeetri kaugusele ja tuhk jõudis umbes tuhande kilomeetri kaugusele Indoneesia pealinna Jakartasse.