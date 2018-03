VIDEO | Avaldati kaadrid Kim Jong-uni „luksuslikust“ rongireisist Hiinasse

Põhja-Korea juht Kim Jong-un väisas eelmisest pühapäevast selle kolmapäevani Hiinat, tehes oma esimese teadaoleva välisreisi pärast võimuletulekut seitsme aasta eest.

Tänapäeval saabuvad riigipead üldjuhul teise riiki visiidile lennukiga, kuid mitte Kim: tema sõitis Pyongyangist Pekingisse pea ööpäeva rohelist tooni, kuulikindla ja vanamoodsa rongiga. Antud rong on Kimide dünastia oma ja sellega väisas aastate eest Hiinat ka Kimi isa, Kim Jong-il, kes vahetult pärast seda, 2011. aastal suri, vahendab Iltalehti uudisteportaal.

Isolatsionistlik maa avaldas nädalavahetusel esimese videomaterjali rongil toimunust, kui riigitelevisiooni vahendusel oli võimalik näha Kimi kohtumist Hiina ametnikega, eesotsas kommunistliku partei välisasjade juhi Song Tangiga.

Kim Jong-un Foto: KCNA, Reuters/Scanpix

Videolt on näha, kuidas külalised saabuvad heledate toonidega vagunisse, ühte 21st, mis on täis diivaneid ja mille ühes otsas on suur laud ja seinal õhukese ekraaniga televiisor.

Isa reisiga võrrelduna tundus Kim asju rahulikumalt võtvat, teatab uudistekanal CNN, märkides, et Kim Jong-ilil oli omal ajal julgeolekukaalutlustel suisa pea sada vagunit.

Ametnike sõnul ei olnud Jong-ili ajal rongis mitte ainult kohtumisruumid, aga ka magamistoad ja satelliittelevisioon, mille abil riigipeal oleks võimalik end maailmas toimuvaga kogu aeg kursis hoida.

Teadaolevalt oli Kimi isa rong nii raske, et see suutis läbida pelgalt 60 km/h. Kui riigipea rong lähenes teistele omasugustele, lülitati raudteelt välja elekter, et viimastel ei oleks võimalik liikuda.

Vene ametnikud on The New York Timesile meenutanud, et rongil oli palju meelelahutust: ilusaid naisi, kalleid veine ja uhkeid sööke muu seas Prantsusmaalt, Venemaalt ja Jaapanist.

Turvakaalutlustel sõitis üksteise järel ka kaks rongi, millest ainult ühes viibis riigipea isiklikult.

Kim Jong-uni saatis visiidil tema abikaasa Ri Sol-ju.

Arvatakse, et Kim väisas Hiinat, sest selle president tahtis Põhja-Korea juhiga kindlasti kohtuda enne seda, kui Kim kohtub kava kohaselt juba kuu aja pärast USA president Donald Trumpiga.