VIDEO: Avaldati dramaatiline video Istanbuli tulistamise algushetkedest

Veebis ilmus Istanbuli Reina ööklubi valvekaamera video, kus näeb uusaastaööl toimunud rünnakus kuulide eest põgenevaid pidulisi ja siis ka terroristi ennast.

30-sekundilise video kvaliteet on liiga madal, et tulistaja nägu näha. Vähemalt saab siit selgeks, et kuulujutud, mille kohaselt laskja kandis jõuluvana kostüümi, ei vasta tõele.