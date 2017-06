VIDEO | Austraalia peaminister parodeeris kinnisel üritusel Trumpi

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull viskas kolmapäeval kinnisel üritusel nalja Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi üle ja tegi järele ka tema kõneviisi.

„Donald ja mina, me oleme võitmas ja me oleme võitmas arvamusküsitlustes,“ alustas Turnbull. „Me võidame kohutavalt palju, me võidame nii nagu me ei ole võitnud eales varem.“

„Me olema võitmas arvamusküsitlustes. Mitte valeküsitlustes. Neis me ei võida. Me võidame päris küsitlustes, teate küll, internetiküsitlustes. Neid on nii kerge võita. Ma tean seda, kas te teate seda? Neid on nii kerge võita. Mul on üks venelane… Uskuge mind, see on tõsi,“ naljatles Turnbull Trumpi kallal, viidates tõenäoliselt ka Vladimir Putinile.