VIDEO: Atlanta lähedal kukkus väikelennuk elumajja

Ameerika Ühendriikides Atlanta linna lähedal kukkus väikelennuk Cobb County lennuväljalt õhkutõusmise järel elumajja.

Lennuki Cessna Citation I piloot sai surma, vahendab uudistekanal FOX5.

„Lennuk keeras nina alla ja me katsime oma kõrvad, kartes, et pauk saab olema kõva,“ rääkis kohalik elanik Hunter Scoggins, kes toimunut pealt nägi. „Ma vaatasin taevasse ja nägin, kuidas lennuk otse alla kukub, see sadas alla korgitseri kombel, väga aeglaselt, ma ei kuulnud mootoritki,“ jutustas John Perry.

Naabrite sõnul oli pere, kelle majja lennuk kukkus, õnnetuse ajal kirikus.