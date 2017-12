VIDEO | Argentina lõpetas kadunud allveelaeval ellujäänute otsingud

Argentina merevägi teatas eile, et ei otsi enam 15 päeva kadunud olnud allveelaeva ARA San Juan 44 meeskonnaliikme hulgast ellujäänuid, kuigi rahvusvaheline operatsioon aluse leidmiseks jätkub.

Lootused kedagi elusana leida olid juba varem väga nõrgaks jäänud, sest, sest ekspertide sõnul oli allveelaeva meeskonnal hapnikku vaid 7-10 päevaks, kui allveelaev terveks jääb. Argentina merevägi teatas aga ka, et umbes sel ajal ja selles kohas, kus allveelaevaga viimati kontaktis oldi, registreeriti plahvatus, vahendab Associated Press.

Argentina mereväe pressiesindaja Enrique Balbi ütles, et päästemissioon on olnud kaks korda pikem, kui päästmiseks hinnanguliselt aega peaks kuluma.

„Meil on olnud 28 laeva, üheksa õhusõidukit, osalenud on 4000 inimest, toetanud on 18 riiki,” ütles Balbi ajakirjanikele. „Vaatamata nende jõupingutuste ulatusele ei ole me suutnud allveelaeva leida.”

Balbi sõnul ei loeta otsinguid enam päästemissiooniks, kuid otsingud siiski jätkuvad.

Merevägi on teatanud, et allveelaeva kapten raporteeris vee sisenemisest õhutorusse, mis tekitas ühes akus lühise. Kapten teatas satelliittelefoni kaudu, et olukord saadi kontrolli alla.

Mõned tunnid hiljem tuvastati plahvatus. Balbi ütles sel nädalal, et plahvatuse võis põhjustada „hapniku kontsentratsioon” akuprobleemi tõttu, millest kapten teatas.