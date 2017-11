VIDEO | Argentina allveelaeva otsinguil kuuldud heli tekitas ilmselt plahvatus

Argentina merevägi teatas eile, et kadunud allveelaeva otsingute käigus tuvastatud heli tekitas ilmselt plahvatus.

Mereväe esindaja Enrique Balbi ütles, et otsingud jätkuvad, kuni ARA San Juani saatuse kohta on olemas täielik kindlus. Ta teatas, et tõendid näitavad „anomaalset sündmust, mis oli ühekordne, lühike, võimas ja mittetuuma, mis vastab plahvatusele”, vahendab Associated Press.

„Selle raporti järgi toimus plahvatus,” ütles Balbi ajakirjanikele. „Me ei tea, mis põhjustas selliste omadustega plahvatuse sellel kohal sellel ajal.”

USA ja asjaomased agentuurid teatasid, et „hüdroakustiline anomaalia” tekkis vaid tunde pärast seda, kui Argentina merevägi 15. novembril allveelaevaga side kaotas.

Algselt pidi allveelaev naasma esmaspäeval Mar del Plata mereväebaasi. Meeskonnaliikmete lähedased, kes on baasi kogunenud ja saavad psühholoogilist abi, puhkesid pärast plahvatusest kuulmist nutma ja embasid teineteist. Mõned keeldusid ajakirjanikega rääkimast, teised valasid aga oma viha välja.

„Nad saatsid pasahunniku merele,” ütles meeskonnaliikme Germán Suárezi naine Itati Leguizamón. „Nad õnnistasid 2014. aastal sisse allveelaeva, millel oli kiht värvi ja lipp, aga sees polnud mingeid seadmeid. 15-aastase hooletusse jätmise eest on süüdi merevägi.”

Saksamaal ehitatud TR-1700-klassi allveelaev võeti kasutusele 1985. aastal ja viimane 12 miljonit dollarit maksma läinud moderniseerimine toimus 2014. aastal. Laev lõigati siis pooleks ning asendati mootorid ja akud.

Argentina merevägi ja väliseksperdid on öelnud, et isegi kui ARA San Juan on terve, on meeskonnal vee all ellu jäämiseks hapnikku vaid 7-10 päevaks.

Otsinguala on mandrilava äärel, kus ookeani sügavus varieerub suurtes piirides. Sügavust võib olla kuni 3000 meetrit. Ekspertide sõnul ei peaks allveelaev sellistel sügavustel vee survele vastu.

„Kui allveelaev läheb allapoole oma purunemissügavust, surutakse see kokku,” ütles USA mereväe erukapten James H. Patton Jr. „See kostab igasugusele kuulamisseadmele väga, väga suure plahvatusena.”

San Juan kaotas side reisil Tulemaal asuvast Ushuaia sadamast Mar del Platasse. Kapten teatas akurikkest.

Veidi lootust tekitas see, kui tuvastati lühikesed satelliittelefonikõned ja ookeanist kuuldi hääli. Eksperdid tegid aga kindlaks, et kumbki ei olnud seotud kadunud allveelaevaga.

„Nad ei ole tagasi tulnud ja nad ei tule kunagi tagasi,” ütles allveelaeva ohvitseri Fernando Santilli naine Jesica Gopar. „Mul oli halb eelaimus ja nüüd on see kinnitust leidnud.”