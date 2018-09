VIDEO | Ameerikas toimus 24 tunni jooksul kolmes kontoris kolm tulistamist

Wisconsini tarkvarafirmas toimunud tulistamises avas töötaja tule ja vigastas kolme kaastöötajat. Töötajad peitsid end kirjutuslaudade alla ja paljud jooksid tulistamisest lihtsalt eemale. 40-aastane tulistaja sattus politseiga tulevahetusse ja sai kriitiliselt haavata. Hiljem suri ta haiglas.

Umbes poolteist tundi hiljem tulistas teine tulistaja Pennsylvanias nelja inimest enne seda, kui ta politsei poolt maha võeti.

Järgmisel hommikul tappis Marylandis tulistaja kolm inimest ja vigastas veel kolme. Vaid 24 tunniga muutusid tavalised ärikohad ohutsoonideks.

„Ükskõik, kus sa töötad, õpid, mängid või elad – sul on õigus tunda end turvaliselt ja ma olen šokeeritud, et see pole enam Ameerikas reaalsus,“ ütles Giffords. „Kui relvavägivald tundub nagu tavaline nähtus, siis see on sellepärast, et ta ongi tavaliseks muutunud.“

Giffordsit tulistati 2011. aastal pähe, kui osales pressiüritusel Arizona toidupoes. Ta oli üks kolmeteistkümnest vigastatust, keda tulistas Jared Lee Loughner, kes kongressiliiget sihtis. Tulistamises hukkus veel kuus inimest.