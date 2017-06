VIDEO | Alluvad külvasid kabinetiistungil Trumpi kiitusega üle

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump pidas esmaspäeval oma esimese kabinetistungi. Kõigil valitsuse liikmetel tuli kaamerate ees sõna võtta.

Trump alustas istungit sõnumiga, et tema on ajaloo edukaim Ameerika Ühendriikide president „mõnede eranditega“. „Me oleme olnud nii aktiivsed kui see on võimalik ja pea rekordilise ajaga,“ teatas president, kellel ei ole õnnestunud saada Kongressi heakskiitu veel ühelegi oma peamistest ettepanekutest.

„Vaid lühikese ajaga oleme näinud hämmastavaid tulemusi,“ teatas Trump. „Inimesed on üllatunud. Te tunnete seda.“

Trumpi jutt kõigist oma saavutustest vältas 12 minutit, misjärel ta palus kohalolnutel jätkata. Ja sõna tuli võtta kõigil. Järgnes kiidulaul „kallile juhile“, millega ollakse harjunud pigem Pyongyangi kui Washingtoni puhul.

Ühed olid ülistuslaulu lauldes innukamad kui teised.

„Kogu personali nimel, härra president, me täname sind selle võimaluse ja õnnistuse eest, mille sa oled meile andnud, võimaldades teenida sinu agendat ja Ameerika inimesi,“ ütles Valge Maja personaliülem Reince Priebus.

„Mul on au teid teenida /…/ ja levitada kõige õigemat sõnumit. Vastukaja üle kogu riigi on imeline,“ lausus justiitsminister Jeff Sessions.

„Mu elu suurim privileeg on teenida asepresidendina riigijuhti, kes peab kinni oma lubadusest Ameerika inimestele,“ sõnas asepresident Mike Pence.

„Ma võtan oma mütsi teie (Trumpi –toim) ees maha selle eest, et võtate seisukoha ja saadate selge sõnumi kõikjale üle kogu maailma,“ ütles energeetikaminister Rick Perry.

„Alanud on uus ajastu ja rahvusvaheline kogukond teab, et oleme tagasi,“ teatas USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley.

„Ma naasin just Mississippist ja inimesed armastavad teid seal,“ märkis põllumajandusminister Sonny Perdue.

Trumpil oli seda kõike kuulates näol lai naeratus.