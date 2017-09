VIDEO | Aleksei Navalnõi avastas Soome-Vene piirilt Vladimir Putini luksusvilla

Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi näitab oma uues videos droonidega filmitud kaadreid, millel on näha president Vladimir Putini villat, mis asub Soome-Vene piiri lähedal Viiburi saarestikus.

Oposutsitsionääri järjekordne video on saanud pelgalt kahe päevaga YouTube'is jubaää pea kaks ja pool miljonit vaatamist. Õhust drooniga filmitud kaadritelt on näha luksuslikku villat, mida ümbritseb 49 hektarit maad ja millel on ka helikopteri maandumisplats, kirjutas ajaleht The Mosow Times.

Teadaolevalt on president kõnealuses villas käinud vähemalt ühel korral ja kohalike ametnike sõnul on tegemist riigipea isikliku residentsiga. Villal on ametlikult mitmeid omanikke, muuseas ka Vladimir Putini kaaskondlane Oleg Rudnov.

Järjekornde paljastus on osa Navalnõi korruptsiooni lahkavast programmist, mis on varasemalt uurinud Venemaa valitsuse võtmeisikute rikkust. Navalnõi soovib oma saatega õõnestada riigipea autoriteeti tuleva aasta presidendivalimistel.

Varasemalt on Navalnõi oma saates avalikustanud, et peaminister Dmitri Medvedev omab viie miljardilist villat Moskva lähedal, talvekodu Kasnodari mägedes ning üht mõisa veel Kurskis. Valitsusjuhil on Navalnõi uurimiste järgi veel veiniaed Itaalias, luksuskorterid Peterburi südames ja kaks luksusjahti.