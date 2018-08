VIDEO | Äkktulv nõudis Itaalias vähemalt kümne matkaja elu

Ametkondade teatel on veel vara öelda, kas hukkunute arv jääb kümne juurde või tõuseb veel, sest neil ei ole ülevaadet, mitu inimest oli piirkonnas, kui mägijõgi ühtäkki üle kallaste tõusis, vahendab uudisteagentuur AFP.

Otsingu- ja päästeoperatsiooni käigus kammitakse piirkonda läbi, mis annab eelnevale küsimusele vastuse. Ajakirjandusele teadaolevalt on siiski teada, et piirkonda väisas parasjagu kaks matkagruppi, milles mõlemas 18 inimest. Täna hommikuse päästeameti seisuga on leidmata veel kolm inimest; 23 matkajat suudeti päästa.

Äkktulv tekkis pärast marutuule tõusmist ja suurt vihmasadu, mis esmaspäeval piirkonda tabas.

Tunnistajate sõnul tuli veelaviin nende peale nii ootamatult, et neil ei olnud võimalik isegi reageerida. Ühtäkki oli vesi seal, kommenteeris üks ellujäänu. Tema sõnul oli tegemist puhtalt õnnemänguga: kes jäi elama ja kes jättis elu.

Ajakirjanduse teatel oli hukkunute seas neli meest ja kuus naist. Haiglaravil on veel seitse inimest, sh üks alaealine tüdruk, ja kadunute seas ka ühe matkagrupi eestvedaja, kes olla kohalik.