VIDEO | AfD juht Petry teatas, et ei soovi Bundestagis partei fraktsiooni liige olla ja kõndis minema

Saksamaa parlamendivalimistel edu saavutanud parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) juht Frauke Petry teatas, et ei soovi Bundestagis AfD fraktsiooni liige olla. Küsimustele põhjuse kohta ta ei vastanud ja lahkus pressikonverentsilt.

„AfD seadis 2013. aastal selge eesmärgi – ja nii oli see kuni 2015. aastani – lõpuks kiiresti valitsemisvõimeliseks saada. See on edaspidigi minu eesmärk,“ teatas Petry. Viimaste nädalate AfD võib Petry sõnul opositsioonis edukas olla, aga „ei suuda teha valijatele usutavat pakkumist valitsemise ülevõtmiseks“, mistõttu ei soovi Petry fraktsiooni kuuluda.

Erakonna kaasesimees Jörg Meuthen näis pressikonverentsil Petry avalduse üle üllatunud olevat. Meuthen vabandas kohal viibinud ajakirjanike ees Petry lahkumise pärast, mis tema sõnul ei olnud kokku lepitud, vahendab Bild.

Varem nimetas Petry erakonna eesmärgiks opositsioonis ettevalmistusi 2021. aastal valitsemise ülevõtmiseks.

AfD üks tippkandidaate Alice Weidel ei tahtnud küsimusele Petry kohta vastata: "Ei kommenteeri."

Alexander Gauland reageeris pahuralt. "Proua Petry läks üksi. Ma ei usu, et saadikud talle järgnevad. Ma olen roheliste alguse läbi elanud. Kääriv seltskond. Ja nüüd kääris siin keegi üle," lausus Gauland.