"Me palume teilt mõistmist, sild varises just kokku, autode probleem ei ole ju praegu kõige tähtsam. Kui me teid nüüd autode juurde laseme minna, on võimalik, et sild variseb veel rohkem kokku ja see on siis meie süü. Nii et rahu, üks auto korraga. Me võtame teie võtmed oma kätte ja anname nad pärast jälle tagasi. Aga olge rahulikud, üks inimene korraga. Aga nüüd kõik kõrvale, tahapoole, tahapoole, kohe! Aidake meid natuke. Kui me laseme teil minna ja sild rohkem kokku variseb, siis läheme me hulluks," hüüab politseinik inimestele.