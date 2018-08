VIDEO | Äärmuslane pussitas Pariisi tänavatel mitut inimest, vähemalt kaks jättis elu ja üks sai raskelt viga

Tunnistajate sõnul hüüdis umbes 30aastane ründaja enne noahoopide jagamist „Allahu Akbar” (eesti keeles „Jumal on suur”), vahendab uudistekanal The Local.

Ametivõimude ja siseminister Gerard Collombe sõnul suudeti noaga meesterahvas neutraliseerida. Hiljem täpsustati, et ta lahti maha. Teadaolevalt oli ründaja politsei vana tuttav: mees mõisteti hiljaaegu 'terrorismi väljavabandamise' eest lühiajaliselt vangi.

#Trappes : l’individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre.

Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) August 23, 2018