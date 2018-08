VIDEO | 35-aastase sakslase mõrv tõi rahutu aja. Vägivaldsetel aktsioonidel hakati „jahtima põgenikke” ja sai viga mitu inimest

250 000 elanikuga Chemnitz linna meer Barbara Ludwig tõdes, et kui „ta vaatab seda, mis juhtus pühapäeval, kohutab see teda”. „Tõsiasi, et inimesed on nõus kohtuma... et joosta mööda linna ja ähvardada inimesi, ei ole hea,” ütles ta.

Vastukaaluks paremäärmuslastele korraldas esmaspäeval aktsiooni ka kohalik vasakpoolne liikumine. Angela Mekreli keskvalitsus mõistis vägivaldsed meeleavaldused hukka.