VIDE | Trump kutsus Soulis Põhja-Koread diili tegema

USA president Donald Trump loobus täna Soulis oma agressiivsest retoorikast Põhja-Korea suhtes ja andis märku valmisolekust läbirääkimisteks, kutsudes Pyongyangi laua äärde ja kokkulepet sõlmima.

Esimest päeva Korea poolsaarel viibiv Trump õhutas Pyongyangi tuumarelvaprogrammist loobuma, kuid jättis kõrvale apokalüptilised ähvardused ja ütles, et „lõpuks kõik laheneb”. Kuigi Trump ütles, et USA kasutab sõjalist jõudu, kui vaja, väljendas ta seni suurimat valmisolekut pingete maandamiseks diplomaatia kaudu, vahendab Associated Press.

„Põhja-Korea jaoks on mõistlik tulla laua äärde ja teha kokkulepe, mis on hea Põhja-Korea rahvale ja maailmale,” ütles Trump ühisel pressikonverentsil Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga. „Ma näen teatud liikumist.”

Trump ütles, et on näinud palju edasiminekut asjaajamises Põhja-Koreaga, kuid ei öelnud otse, kas ta soovib otseiseid diplomaatilisi läbirääkimisi.

Trump rõhutas ka USA sõjalisi valikuvõimalusi, märkides, et piirkonda on paigutatud kolm lennukikandjagruppi ja tuumaallveelaev, kuid ütles, et „me loodame jumala pärast, et ei peaks neid kasutama”.

Trump kuulutas siiski, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un ähvardab nii tarbetult miljoneid ja miljoneid elusid, ning tõi esile, et tema esimese pika Aasia-visiidi üks keskseid missioone on regiooni riikide, sealhulgas Hiina ja Venemaa kaasamine Pyongyangi majanduslike nabanööride äralõikamisse, et sundida riiki tuumarelvaprogrammist loobuma.