Versailles’s Putinit võõrustav Macron lubas karmi juttu rääkida

Prantsusmaa värske president Emmanuel Macron kohtub esmaspäeval esimest korda Venemaa riigipea Vladimir Putiniga ning on lubanud karmi juttu rääkida.

Kaks nädalat tagasi ametisse astunud Macron on öelnud, et dialoog Venemaaga on elutähtis mitmete rahvusvaheliste vaidluste lahendamiseks, vahendab Reuters.

Macron võtab Putini vastu Pariisi lähedal Versailles’ palees. Macron kasutab seal üleval olevat näitust Peeter Suurest, et anda Prantsuse-Vene suhetele uus algus.

„Venemaaga rääkimine on asendamatu, sest on mitmeid rahvusvahelisi teemasid, mida ei lahendata ilma karmi dialoogita nende kohta,“ lausus Macron. „Ma olen mõttevahetuses Venemaaga nõudlik.“

Suhted Pariisi ja Moskva vahel pingestusid üha rohkem eelmise presidendi François Hollande’i ajal. Putin tühistas oma kavas olnud visiidi Pariisi oktoobris pärast seda, kui Hollande ütles, et kohtub Putiniga ainult läbirääkimisteks Süüria asjus.

Valimiskampaania ajal väitis Macroni leer, et Venemaa tegeleb häkkimise ja desinformatsiooni levitamisega. Ühel hetkel keelduti akrediteerimast Vene riigi rahastatud uudistekanaleid RT ja Sputnik.

Kaks päeva enne 7. mail toimunud presidendivalimiste teist vooru teatas Macroni meeskond, et internetti on üles pandud tuhanded häkitud kampaania e-kirjad, mis New Yorgi analüütiku sõnul võisid tulla Vene sõjaväeluure GRU-ga seotud rühmituselt.