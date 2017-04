Verine võimuvõitlus: protesteerijad tormasid Makedoonias parlamendisaali, viga sai koalitsiooniliider

Protesteerijad tormasid täna Makedoonias Skopjes parlamendihoonesse ja vigastasid kähmluse käigus ka sotsiaaldemokraatide liidrit Zoran Zaevit.

Reuters kirjutab, et protesteerijaid ärritas, kui sotsiaaldemokraadid koos entiliste albaanlastega hääletasid parlamendi spiikriks albaanlase Talat Xhaferi.

Hilisemates videokaadrites oli näha, et Zaevi pea on verine. Ühe Reutersi allika kinnitusel olid natsionalistid Xhaferi valimise pärast vihased ning viga said teisedki sotsiaaldemokraadid. Parlamendisaali põrandal oli näha ka purunenud klaasi tükke.

Enne rünnakut oli Zaev reporteritele öelnud: "67 poolthäälega valiti Xhaferi parlamendi spiikriks. Tahan teda õnnitleda ja soovitada edu meile kõigile."

Xhaferi on esimene albaanlasest spiiker Makedoonias pärast seda, kui pisike riik 1991. aastal iseseisvusreferendumi järel Jugoslaaviast lahku lõi. Erinevalt teistest riikidest, mis Jugoslaavia lagunemise käigus tekkisid, iseseisvus Makedoonia vägivallatult.

Viimatised valimised olid 2016. aasta detsembris. Ametlikku valitsust praegu pole, küll aga hoiab võimu enda käes koalitsioon, kus sotsiaaldemokraadid ning kaks etniliste albaanlaste parteid.

Kooslus on tekitanud riigis vastandlikke tundeid. Tänavaprotestid on seal viimasel ajal paraku tavapärased, kuid parlamendisaali polnud konflikt sel tasandil veel kandunud.