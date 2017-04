Venna sõnul mõjutas Ivanka Trump isa Süürias raketilööki andma

USA presidendi Donald Trumpi poeg Eric Trump ütles Briti ajalehele Daily Telegraph, et on kindel, et tema õde Ivanka kasutas mõjujõudu isa üle raketilöögi andmiseks Süürias.

„Ivanka on kolme lapse ema ja tal on mõjujõudu. Ma olen kindel, et ta ütles: „Kuule, see on kohutav asi,““ rääkis Eric Trump Daily Telegraphile.

„Minu isa tegutseb sellistel aegadel. Ja muide, ta oli vastu üldse millegi tegemisele Süüriaga kaks aastat tagasi. Siis gaasitab juht nende oma rahvast, naisi ja lapsi. Mingil hetkel on Ameerika ülemaailmne liider ja maailma superjõud peab astuma ette ja tegutsema ja nad tegid seda suure toetusega meie liitlastelt ja ma arvan, et see on suurepärane asi.“

Kuigi Eric Trump rõhutas, et ei ole osa Valge Maja administratsioonist, ütles ta, et võib öelda, et isa puudutasid sügavalt keemiarünnakus kannatada saanud laste pildid.

„Ma hoian end poliitikast eemal ja ma hoian end administratsioonist eemal, aga ma võin öelda, et need laste pildid puudutasid teda sügavalt,“ ütles Eric Trump.

Ivanka Trump asus presidendi ametliku, kuid tasustamata assistendina tööle eelmisel kuul.

33-aastase Eric Trumpi sõnul on Ivankal isale positiivne mõju, sest ta ei karda kunagi „ei“ öelda.

„Ivanka on Washingtonis tema kõrval. Ta ei osale kõiges. Ma arvan, et ta tuleb ja läheb koos teemadega, millest ta sügavalt hoolib, aga kui jõuda teatud võimu tasemele palju kordi ja näha seda ka äris, ütlevad inimesed tihti „jah“ lihtsalt sellepärast, et sa juhtud olema boss,“ seletas Eric Trump Turnberry golfikeskuses Ayrshire’is Šotimaal. „Ma arvan, et ilus asi perekonna juures on see, et sa mängid veidi erineval dünaamikal ja aeg-ajalt võid sa nad kõrvale tõmmata ja öelda: „Kogu lugupidamise juures, aga sa võiksid mõelda sellele või võib-olla oled sa siin üle piiri läinud.“