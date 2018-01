Venezuelas hukkus toidurüüstega seotud vägivallas neli inimest

Venezuelas sai eile neli inimest surma ja 15 vigastada vägivallas, mis puhkes toidupoodide rüüstamise käigus, teatasid opositsioon ja kohalik meedia.

Alates detsembrist toidupuuduse tõttu puhkenud vägivallas hukkunute arv naftarikkas Venezuelas tõusis sellega kuueni, vahendab AFP.

Riigi lääneosas Arapuey linnas on inimesed nüüd juba mitu päeva rüüstanud poode ja ladusid ning on toimunud kokkupõrked sõduritega, teatas opositsiooniline parlamendiliige Carlos Paparoni, kelle sõnul on umbes sada inimest vahistatud.

Veel üks opositsiooni esindaja parlamendis Gaby Arellano ütles, et sõdurid ja politsei on piirkonna üle võtnud ning poeomanikud teevad, mis suudavad, et oma vara kaitsta.

Viimastel päevadel on rüüstamisi ja rüüstamiskaitseid toimunud mitmetes Venezuela linnades.

Kolmapäeval lasti lasti maha 19-aastane noormees, kui inimesed rüüstasid riigi lääneosas Guanares jahu ja kanaliha vedanud veokeid.

31. detsembril suri samuti 19-aastane noor naine, keda väidetavalt tulistas sõdur pähe pealinnas Caracases, kus valitsus pakkus müügiks sealiha.