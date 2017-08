Venezuela võimud uurivad loomade loomaaiast söögiks varastamist

Foto: CARLOS JASSO, REUTERS

Venezuela võimud uurivad loomade varastamist loomaaiast riigi lääneosa Zulia osariigis, kes viidi ilmselt minema, et ära süüa, mis on veel üks märk selle kohta, et kroonilise toiduainete defitsiidi kõrval on sotsialistlikku riiki hiilimas ka nälg.