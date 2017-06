Venezuela valitsusvastane politseinik loopis ülemkohtu hoonet kopterilt granaatidega

Valitsuse tegevuse hukka mõistnud politseinik proovis helikopterilt pommitada Venezuela ülemkohut, kirjutab BBC. President Nicolás Maduro nimetas seda terrorirünnakuks.

Politseinik, kes teadete kohaselt juhtis varastatud kopterit, tegi avalduse, milles mõistis hukka "kuritegeliku valitsuse".

Venezuela opositsioon kritiseerib ülemkohut pidevalt Maduro võimu toetavate otsuste eest.

Maduro teatas, et kopter lendas üle ülemkohtu ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi.

Reutersi tsiteeritud ametnike sõnul visati kohtuhoonele neli granaati ja siseministeeriumi pihta tulistati 15 lasku.

Maduro teatas, et Venezuela sõjavägi on viidud häireseisundisse.

"Ma olen aktiveerinud kogu relvajõud rahu kaitsmiseks," ütles Maduro. "Varem või hiljem tabame me selle helikopteri ja need, kes selle terroriakti toime panid."

Politseinik nimetas end Instagrami postitatud videos Oscar Péreziks. Maskides meeste taustal esinenud Pérez kutsus venezuelalasi üles astuma vastu türanniale.

"Me olema sõjaväelaste, politseinike ja tsiviilisikute koalitsioon, mis otsib tasakaalu ja on selle kuritegeliku valitsuse vastu. Me ei kuulu ühtegi poliitilisse voolu ega parteisse. Me oleme rahvuslased, patrioodid ja institutsionalistid," ütleb mees videos.

Viimased kaks kuud on pea igapäevased olnud meeleavaldused president Maduro vasakpoolse valitsuse vastu. Riigi majanduslik ja poliitiline olukord on selle tulemusel halvenenud.

Loe veel

Alates 1. aprillist on meeleavaldustel surma saanud enam kui 70 inimest.

Officials in Venezuela say stolen helicopter fired 15 shots at Interior Ministry, launched grenades at Supreme Court https://t.co/6ALQzLmfs0 pic.twitter.com/I10MAuZOgP

— ABC News (@ABC) June 28, 2017