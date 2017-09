Venezuela valitsus tahab panna nälgiva rahva küülikuid sööma, sest need paljunevad nagu küülikud

Venezuela president Nicolás Maduro tuli välja „küülikuplaaniga“, et tulla toime majandussõjas, mida „imperialistlikud jõud“ tema sõnul riigi valitsuse vastu peavad.

President kutsus nimelt sügavas kriisis Venezuela elanikke kasvatama küülikuid ja neid sööma, et saada loomseid valke, vahendab BBC News.

Maduro tuli ideega välja riiklikus televisioonis, öeldes, et loomsete valkude saamiseks, mis on nii tähtis küsimus, on heaks kiidetud küülikuplaan, sest küülikud paljunevad nagu küülikud.

Maduro kurtis siiski, et küülikuplaan ei ole hästi käima läinud, ning linnapõllumajandusminister Freddy Bernal ütles, et on olnud „kultuurilisi probleeme“.

Maduro sõnul andis Bernal küülikupojad pilootprojektina üle 15 kogukonnale.

„Kui ta tagasi läks, leidis ta oma üllatuseks, et inimesed olid pannud oma küülikutele külge lipsukesed ja pidasid neid lemmikloomadena, see oli küülikuplaani esialgne tagasilöök,“ ütles Maduro.

„Paljud inimesed panid oma küülikutele nimed, nad võtsid nad voodisse,“ ahastas Bernal.

Minister kutsus venezuelalasi üles hakkama vaatlema küülikuid „majandussõja vaatepunktist“.

Valitsuse istungil kaasministrite naeru saatel lausus Bernal, et on vaja reklaamikampaaniat raadios, televisioonis, ajalehtedes, multifilmides ja igal pool, et inimesed mõistaksid, et küülikud ei ole lemmikloomad, vaid kaks ja pool kilo liha.

Maailma suurimate teadaolevate naftavarudega Venezuela on ajalooliselt toetunud igasuguste esmatarbekaupade osas suuresti impordile. Et aga nafta hind on viimastel aastatel kõvasti langenud, on valitsuse reservid kokku kuivanud. Olukorda halvendab veelgi tohutu inflatsioon ning see, et dollarite müüki kontrollib riik.

Riiklikult määratud hinnakontroll esmatarbekaupadele tähendas seda, et paljud toidukaupu tootnud ettevõtted lõpetasid tegevuse, sest tegutsesid kahjumiga.

Kuigi valitsus on õhutanud looma toidukooperatiive ja tegelema linnapõllumajandusega, ei piisa sellest riigi vajaduste rahuldamiseks.

Varem sel aastal läbi viidud uuringu järgi oli kolm neljandikku venezuelalastest majanduskriisi tõttu kaotanud keskmiselt 8,7 kilogrammi kehakaalust.