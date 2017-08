Venezuela uus presidendimeelne põhiseaduslik kogu kuulutas end ülimuslikuks

Venezuela uus põhiseaduslik kogu võttis endale veel rohkem võimu, kuulutades end kõigist valitsusasutustest, sealhulgas opositsiooni kontrollitud kongressist kõrgemaks organiks.

Enne seda teisipäeval olid põhiseadusliku kogu liikmed võtnud üle parlamendi istungitesaali ja pannud üles Venezuelas sotsialistliku süsteemi kehtestanud endise presidendi Hugo Chávezi pildid, vahendab Associated Press.

Valitseva sotsialistliku partei ja põhiseadusliku kogu juht Delcy Rodríguez ütles, et ühehäälselt vastu võetud dekreet keelab kongressi liikmetele igasuguse tegevuse, mis on vastuolus põhiseadusliku kogu vastu võetud seadustega.

„Me ei ähvarda kedagi,“ ütles põhiseadusliku kogu esimene asepresident Aristóbulo Istúriz. „Me otsime viise kooseksisteerimiseks.“

Kongress oli enne seda otsustanud, et ei tunnusta ühtki põhiseadusliku kogu dekreeti, ning selle juhid teatasid, et parlamendi liikmed püüavad kolmapäeval kongressi hoones koguneda, kuid on kahtlane, kas turvatöötajad lasevad neil seda teha.

30. juuliks põhiseadusliku kogu valimisi välja kuulutades ütles Venezuela president Nicolás Maduro, et uus põhiseadus aitab lahendada poliitilise vastasseisu, kuid opositsiooniliidrid peavad seda võimuhaaramiseks. Enne enese ülimuslikuks kuulutamist kõrvaldas põhiseaduslik kogu Venezuela sõnaka ja tülika peaprokuröri, moodustas „tõekomisjoni“, mis hakkab arvatavasti taga kiusama Maduro vastaseid, ning vandus ebapopulaarsele presidendile toetust ja solidaarsust.