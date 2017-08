Venezuela president võib Trumpi sõjaähvardustest rõõmu tunda

USA president Donald Trumpi ähvardus võimalikust sõjalisest sekkumisest Venezuelas võib selle vasakäärmuslikule juhile hoopis kasuks tulla.

Trump ähvardas sel nädalal Venezuela diktaatorlikku presidenti Nicolas Madurot, tundes enda sõnul muret sealsete elanike pärast. Üheks võimalikuks variandiks olukorra lahendamisel nimetas ta sõjalist sekkumist. Kuigi Maduro üritas sellest kuuldes Trumpiga telefoni teel suhelda, lükkas Valge Maja selle taotluse tagasi.

Hiljuti ametisse astunud president Maduro on oma toetajatega mehitanud põhiseadusliku kogu ja kuulutanud selle riigi kõrgeimaks võimuks, ähvardades opositsiooni kontrollitud parlamendi laiali saata.

Välispoliitika analüütik Luis Alberto Rodriguez ütles uudisteagentuurile Reuters, et Trumpi käitumine võib Madurole hoopis kasuks tulla. "Ta tegutseb Maudro kasuks, see on alati olnud osa nii Maduro kui ka eelnevalt Chavezi retoorikast. Ja see on mõlemale palju kasu toonud."

Venezuela uus põhiseaduslik kogu on riigis aina suuremat võimu haaramas. Maduro enda sõnul aitab uus põhiseadus lahendada poliitilist vastasseisu, kuid opositsiooni hinnangul on tegemist võimuhaaramisega. Venezuela põhiseadusliku kogu esimene asepresident Aristóbulo Istúriz ütles, et nad ei ähvarda kedagi, vaid otsivad viise kooseksisteerimiseks.

Ka Maduro poolehoidjad võtsid USA riigijuhi suunas kiirelt sõna. "Tegele oma asjadega ja lahenda enda probleeme, härra Trump!" ütles Maduro poeg Nicolas, kes hoiatas suurriiki ühtlasi vastuagressiooniga. "Kui Venezuelat rünnatakse, siis viiakse vintpüssid New Yorki, härra Trump. Me võtaksime sihikule Valge Maja."