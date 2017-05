Venezuela president tahab kokku kutsuda „asutava kogu“ põhiseaduse muutmiseks

Nicolás Maduro Foto: Handout, Reuters

Venezuela sotsialistist president Nicolás Maduro teatas esmaspäeval uue rahvakogu loomisest, millel on volitused ka põhiseaduse muutmiseks. Oponentide sõnul on see võimuhaaramine nädalaid kestnud valitsusvastaste meeleavalduste mahasurumiseks.