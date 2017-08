Venezuela president Maduro võttis parlamendilt igasuguse võimu

Venezuela vasakäärmusliku valitsuse loodud põhiseaduslik assamblee võttis reedel võimu opositsiooni kontrollitavalt parlamendilt, süvendades veelgi vastasseisu president Nicolas Maduro toetajate ja vastaste vahel.

Otsus tõi taas tugeva rahvusvahelise hukkamõistu kümnetelt riikidelt, kes on juba kritiseerinud äärmiselt mõjuvõimsa konstitutsioonilise kogu loomist kui riigipea ebademokraatlikku võimuhaaramist, vahendab uudisteagentuur AP.

Assamblee andis reedel välja korralduse, millega see saab õiguse võtta vastu seadusi, et enda teatel "garanteerida rahu, suveräänsus ja majanduslik heaolu, mida soovib Venezuela inimestel röövida Maduro vastu mahhinatsioone hauv opositsioon".

Kuigi korraldus ei saada otseselt parlamenti laiali, võtab see sellelt igasuguse võimu. Üks president Maduro juhitava vasakäärmusliku sotsialistliku partei liidreid ütles, et seadusandjatel tuleb paluda põhiseaduslikult assambleelt luba, kui nad soovivad jätkata parlamendihoones istungite pidamist.

"Me anname neile ajaloolise õppetunni," rõõmustas presidendimeelse assamble juht Delcy Rodriguez oma aatekaaslaste aplausi saatel.

Opositsioonilise parlamendi spiiker Julio Borges ütles olukorda kommenteerides, et konstitutsioonilise assamblee korraldused on ebaseaduslikud ja põhiseadusvastased. "Me ei kavatse neid tunnustada," ütles ta ja teatas erakorralise istungi toimumist juba täna pärastlõunal.

Vastuolulise konstitutsioonilise assamblee loomise järel kahe nädala eest on president Maduro asunud vangistama opositsioonilisi linnapäid ja vaigistanud ühe oma valjuhäälseima vasakpoolse kriitiku, peaprokurör Luisa Ortega.