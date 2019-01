Venezuela president Maduro: Trump on andnud Colombia valitsusele käsu mind tappa

„Esiteks, minu saatus on jumala kätes, ma olen kristlane, ma usun jumala kaitsesse. Mind kaitseb kogu aeg Venezuela rahvas, meil on hea luureteenistus,” ütles Maduro. „Aga kahtlemata on Donald Trump andnud käsu mind tappa, on öelnud Colombia valitsusele, Colombia maffiale, et nad mind tapaks. Kui minuga kunagi midagi juhtub, kannavad vastutust kõige eest, mis minuga juhtub, Donald Trump ja Colombia president Iván Duque.”

Maduro sõnul on presidendivalimised Venezuelas toimunud ja kui imperialistid tahavad uusi valimisi, las siis ootavad 2025. aastani, ultimaatumeid riik vastu ei võta.

„Presidendivalimised toimusid vähem kui aasta, kümme kuud tagasi, need toimusid kõigi põhiseaduslike ja õiguslike parameetrite järgi,” ütles Maduro.

„Me naaseme neokolonialismi, kui ühest Euroopa pealinnast, Washingtonist antakse käske mis iganes riigile Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Kariibi basseinis, mis iganes riigile. Aga kes nad sellised on, et siin otsustada? Ma sain 68 protsenti valijate häältest. Ma võitsin legitiimselt, me viisime valimised läbi läbipaistva elektroonilise süsteemi abil rahvusvaheliste vaatlejatega,” lausus Maduro. „Me ei võta vastu ultimaatumeid kelleltki maailmas, ei allu šantaažile. Presidendivalimised Venezuelas on toimunud ja kui imperialistid tahavad uusi valimisi, las ootavad 2025. aastani.”

Maduro ütles ka, et on valmis istuma opositsiooniga läbirääkimistelaua taha rahvusvaheliste vahendajate osavõtul.

„Ma olen valmis istuma opositsiooniga läbirääkimistelaua taha, et me räägiksime Venezuela heaks, rahu ja tema tuleviku jaoks,” ütles Maduro.