Venezuela president Maduro keeldus rahvusvahelist ultimaatumit täitmast

56-aastane Nicolas Maduro ütles pühapäeval usutluses telekanalile CNN Turk, et opositsiooniliider Juan Guaido rikkus põhiseadust, kuulutades ennast Venezuela de jure riigipea kohusetäitjaks. Ta avaldas valmisolekut astuda keskustellu ja lisas, et kohtumine USA president Donald Trumpiga on vähe tõenäoline, ent mitte võimatu, vahendab uudistekanal BBC.

USA kutsus laupäeval maailma üles valima poolt Venezuela küsimuses ja katkestada majanduslik läbikäimine radikaalsotsialistist Maduro valitsusega.

Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa esitasid president Madurole laupäeval ultimaatumi, nõudes ausate, vabade ja läbipaistvate valimiste väljakuulutamist järgneva kaheksa päeva jooksul, ähvardades vastasel juhul tunnustada opositsiooniliidrit de jure ehk seadusliku riigipea kohusetäitjana.