Venezuela president Maduro ei välista kodusõja võimalust

„Me ei aktsepteeri ultimaatumeid kelleltki. See on, nagu ma ütleksin Euroopa Liidule: „Ma annan teile seitse päeva Kataloonia Vabariigi tunnustamiseks ja kui te seda ei tee, võtame me tarvitusele meetmed,”” lausus Maduro. „Ei, rahvusvaheline poliitika ei saa põhineda ultimaatumitel. See oli impeeriumide ja kolooniate ajastu.”

Tuhanded inimesed tulid laupäeval taas Caracase tänavatele, et avaldada toetust nii Madurole kui ka Guaidóle.

Madurol on endiselt sõjaväe toetus, aga enne meeleavaldusi teatas õhujõudude kindral Francisco Yánez, et toetab Guaidód.