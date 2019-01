Venezuela president Maduro alustas naaberriikide hüljatuna uut ametiaega

Seotud lood: Venezuela president Nicolás Maduro legitiimsus seatakse mitmel tasandil kahtluse alla

Kohal olid siiski vasakpoolsed presidendid Miguel Díaz-Canel Kuubast, Evo Morales Boliiviast, Salvador Sánchez Cerén El Salvadorist ja Daniel Ortega Nicaraguast. Kohal olid ka Venemaa, Hiina ja Türgi esindajad.

Endine bussijuht ja ametiühingujuht Maduro on endise presidendi Hugo Chávezi isiklikult valitud mantlipärija.

Maduro on oma kontrolli alla võtnud praktiliselt kõik Venezuela poliitilised institutsioonid ja tal on sõjaväe toetus.

Maduro on öelnud, et tunneb end tugevama ja legitiimsemana kui kunagi varem, aga paljud süüdistavad teda Venezuela majanduslikus kokkuvarisemises, mis on tõuganud suurema osa elanikkonnast vaesusse ning toonud kaasa toiduainete ja ravimite puuduse.

Rahvusvaheline Valuutafond ennustab, et Venezuela majandus kahaneb sel aastal viis protsenti ja inflatsioon ulatub uskumatu kümne miljoni protsendini.

Maduro kurjustas eile naaberriikidega, ähvardades neid diplomaatiliste meetmetega, kui nad keelduvad tema tagasivalimist tunnustamast.

ÜRO andmetel on alates 2015. aastast Venezuelast põgenenud 2,3 miljonit inimest.