Venezuela opositsiooniliider Guaidó teatas, et on pidanud salajasi kohtumisi sõjaväelastega

„Meil on olnud salajasi kohtumisi relvajõudude ja julgeolekujõudude liikmetega,” kirjutas Guaidó. „Sõjaväe Maduro toetamise lõpetamine on otsustav, et võimaldada valitsuse vahetust, ning enamus neis teenistustes nõustub, et riigi hiljutised piinad on talumatud.”

Artiklis öeldakse ka, et opositsioon on pakkunud amnestiat relvajõudude esindajatele, kes ei ole süüdi inimsusevastastes kuritegudes.

Guaidó sõnul lubab põhiseadus tal rahvusassamblee juhina ajutiselt võimu võtta, kui presidenti loetakse mittelegitiimseks.

Guaidó kirjutas, et opositsiooni tegevus peab toimuma kolmel suunal: esiteks, tugevdada rahvusassambleed kui demokraatia viimast bastioni, teiseks, konsolideerida rahvusvahelise kogukonna toetus, eriti Lima Grupi, Ameerika Riikide Organisatsiooni, USA ja Euroopa Liidu oma, ning kolmandaks, pöörduda rahva poole selle alusel, et tal on enesemääramisõigus.

Guaidó sõnul on 84 protsenti venezuelalastest Maduro võimu vastu.

Opositsioon on Guaidó sõnul kokku leppinud kolmes strateegilises punktis teel demokraatia suunas: võimu kuritarvitamise lõpetamine, üleminekuvalitsus ja vabad valimised.