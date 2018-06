Venezuela ööklubis nõudis pisargaasiplahvatus 17 inimelu

17 inimest, nende seas 8 alaealist, kaotasid laupäeva hommikul elu, kui Venezuela pealinnas Caracasis lõhkes pisargaasiseade, mis põhjustas peoliste kiini jooksmist.

Venezuela sise-ja justiitsministri Nestor Reveroli sõnul päädis koolilõpupidu lööminguga, kus detoneeriti lõpuks pisargaasiseade, vahendab uudistekanal AlJazeera.

Äkiline plahvatus põhjutas Los Cotorrose klubis paanika 500 peolise hulgas, kes hakkasid sealt paaniliselt välja pressima. Ametnike sõnul põhjustas surmad lämbumine ning hulgitraumad. Klubi on suletud ning alustatud on kriminaalmenetlust. Hetkel on vahi alla võetud seitse inimest, sealhulgas klubi omanik ning väidetav pisargaasiseadme lõhkaja.

Opositsiooninõunik Jesus Armas, kes elab naabruskonnas, nõuab siseministeeriumilt selgitust, kuidas tsiviilisikul saab olla pisargaasiseade, mis on käibel ainult julgeolekujõududes. Ka nõuab ta politseilt, et uuritaks kas ööklubis võis üldse nii palju inimesi viibida, kuna tegu on liiga väikse hoonega.

Ametivõimud on kinni pidanud klubi omaniku, sest ta ei taganud piisavat järelvalvet ning lubas relva ööklubisse. Hetkel puudub informatsioon täpsete süüdistuste, viibimiskpaikade ning nimede kohta.