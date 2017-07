Venezuela mitteametlikul referendumil hääletasid miljonid president Maduro vastu: me ei taha olla Kuuba

Pärast kuid kestnud tänavaproteste, mis on kaasa toonud ligi saja inimese surma, tõi Venezuela Demokraatliku Ühtsuse koalitsioon pühapäeval tänavatele miljoneid inimesi mitteametlikule referendumile diktaatoriks nimetatava presidendi Nicolás Maduro võimu delegitimiseerimiseks.

Opositsiooniliidrid lubavad nüüd Venezuelas „Nulltundi“, et nõuda üldvalimisi ja peatada vasakpoolse Maduro plaan luua uus seadusandev „superkogu“, mida nimetatakse Asutavaks Koguks. Selle valimised leiavad aset 30. juulil, vahendab Reuters.

Opositsiooni taktika sisaldab endas pikaajalisi maanteede blokeerimisi ja istumisstreike, üldstreiki või isegi marssi Miraflorese presidendipalee juurde.

„Täna tõusis Venezuela väärikusega üles, et öelda, et vabadus ei liigu tagurpidi, demokraatia üle ei saa läbi rääkida,“ ütles opositsiooni kontrollitud parlamenti juhtiv Julio Borges pärast keskööd, kui referendumi tulemused teatavaks tehti. „Me ei taha petturliku Asutava Kogu endale peale surumist. Me ei taha olla Kuuba. Me ei taha olla maa ilma vabaduseta.“

Maduro, kelle ametiaeg lõpeb 2019. aastal, nimetas pühapäevast referendumit opositsiooni siseasjaks, millel pole tema valitsuse jaoks mingeid tagajärgi.

„Ärge minge hulluks, rahunege maha,“ ütles Maduro pühapäeval ning lubas, et Asutav Kogu toob 30 miljoni elanikuga riiki rahu.

Kuigi valimistulemused näitavad, et opositsioonil on rahva enamuse toetus ning vastased nõuavad kõigepealt vabu ja ausaid valimisi, kinnitab Maduro, et nad on USA etturid, kelle eesmärk on riigi saboteerimine ja tema vägivalla abil kukutamine.

Enamik venezuelalasi on Asutava Kogu vastu. Sellele antakse volitused kirjutada ümber põhiseadus ja saata laiali praegune opositsiooni juhitud parlament. Maduro tahab rahva vastuseisust hoolimata kahe nädala jooksul Asutava Kogu valimised korraldada.

Pühapäevasel referendumil oli 98 protsenti hääletanutest Asutava Kogu vastu, selle poolt, et kutsuda sõjaväge üles kaitsma olemasolevat põhiseadust ja toetama valimisi enne Maduro ametiaja lõppu.

Pühapäevasest referendumist osavõtnute arv 7,2 miljonit on võrreldav 2015. aasta parlamendivalimistel opositsioonile antud 7,7 miljoni hääle ja 2013. aasta presidendivalimistel opositsioonile antud 7,3 miljoni häälega.