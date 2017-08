Venezuela kongress kuulutas sellelt võimu haaranud riigipeameelsele assambleele vastuhaku

Venezuela opositsiooni kontrollitav. parlament keeldus laupäeval tunnustamast president Nicolas Maduro meelset põhiseaduslikku kogu seadusandliku organina, milleks see end nädalavahetusel kuulutas.

Valitud rahvaesindajate vastuhakk sai teatavaks pärast seda, kui 12 riiki, valdavalt Põhja- ja. Lõuna-Ameerikast, olid andnud mõista, et jätkavad kongressi, mitte põhiseadusliku assamblee, tunnustamist riigi ainsa seadusandliku organina, vahendab uudisteagentuur AP.

Assamblee andis reedel välja korralduse, millega see sai õiguse hakata võtma vastu seadusi, et enda väitel "garanteerida rahu, suveräänsus ja majanduslik heaolu, mida soovib venezuelalastelt röövida Maduro vastu mahhinatsioone hauv opositsioon". Kuigi korraldus ei saada otseselt parlamenti laiali, võtab see sellelt igasuguse võimu.

Vastuolulise konstitutsioonilise assamblee loomise järel kahe nädala eest on president Maduro asunud kibekiiresti vangistama opositsioonilisi linnapäid ja vaigistama oma valjuhäälseimaid kriitikuid.

"Kongress avaldab vastupanu sõjaväelisele diktatuurile, mis haaras võimu ja saavutas sõjaväeliselt selle, mida ei suutnud saavutada valimiskastide ees," ütles kongressi aseesimees Freddy Guevara eile erakorralisel istungil.

Opositsioon sai kontrolli kongressi üle 2015. aasta valimistel, kuid vasakäärmuslikku presidenti toetav ülemkohus on tühistanud kõik selle poolt vastu võetud seadused.

Venezuela majandus on sel ajal hoogsalt langenud ja inflatsioon jõudnud kolmekohaliste numbriteni, päädides toidu- ja ravimipuudusega.

Konstitutsiooniline assamblee loodi näilise rahvahääletusega juulis, et kirjutada ümber põhiseadus president Madurole sobival moel. Opositsioon boikoteeris hääletust.