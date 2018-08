Venezuela kavatseb opositsioonipoliitikud Maduro vastase droonirünnaku eest kohtu alla anda

Asutava kogu juht Diosdado Cabello kutsus kokku istungi opositsionääridelt saadikupuutumatuse võtmiseks, et nad saaks kohtu alla anda presidendi ebaõnnestunud tapmiskatse eest, vahendab AFP.

Maduro ja tema valitsus väidavad, et presidenti taheti tappa kahe drooniga, mis mõlemad kandsid kilogrammi võimsat lõhkeainet C-4.

Laupäevase intsidendi üksikasjad on aga ebaselged ja erinevatest allikatest tuleb vastukäivat informatsiooni.

Maduro administratsioon väidab, et rünnaku korraldamisel tegi Venezuela „ultraparemäärmusliku” opositsiooniga koostööd naaberriik Colombia, sealhulgas endine president Juan Manuel Santos, kelle ametiaeg lõppes eile, ning seda finantseerisid tegelased USA Florida osariigis, kelle nimesid ei nimetatud.

Mingeid tõendeid nende süüdistuste toetuseks ei esitatud.

Tele- ja raadiokõnes süüdistas Maduro opositsioonipoliitikuid Juan Requesensi ja Julio Borgest mõrvakatse organiseerimises.

Borges on Venezuela opositsiooni üks väljapaistvamaid liidreid, kes elab eksiilis ja esindab nagu Requesenski endise presidendikandidaadi Henrique Caprilese erakonda Primero Justicia.

Primero Justicia teatas, et Requesensi ja tema õe Rafaela vahistas sisejulgeolekuteenistus SEBIN. Rafaela hiljem vabastati.

„Kõik (vahistatud kahtlustaluste) ütlused viitavad Julio Borgesele, kes elab härrastemajas Bogotás, kaitstuna Colombia ametist lahkuva valitsuse poolt. Me teame, et tal on argpükslikkust osaleda sedatüüpi sündmustes,” ütles Maduro.