Venemaal vangistatud Ukraina režissöör Oleg Sentsov lõpetas näljastreigi

Sentsovi esimene toit pärast 145-päevast nälgimist oli arsti valmistatud kana, vahendab Moskovski Komsomolets.

„Näljastreigi ajal kaotas Oleg Sentsov 12 kilogrammi,” teatas FSIN-i direktori asetäitja, kindralleitnant Valeri Maksimenko. „Ta viidi mitu korda välja tsiviilhaiglasse. Ma tänan meedikuid (vangla- ja tsiviilhaiglate personali), tänan Sentsovi advokaati selle eest, et nad aitasid tal valida elu. Näljastreik on ametlikult lõppenud. Oleg Sentsov võtab vastu toitu. Seni on see dieettoit, sest suur koormus organismile võib olla tervisele ohtlik.”