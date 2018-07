Venemaal vangis oleva Ukraina režissööri ema kirjutas Putinile armuandmispalve

Venemaal vangistatud Ukraina režissööri Oleg Sentsovi ema Ljudmila kirjutas president Vladimir Putinile armuandmispalve.

Palve kirjutati 22. juunil ja Putinile anti see üle 26. juunil. Sentsovi õe Natalja Kaplani sõnul pole Kreml sellele veel kuidagi reageerinud, vahendab UNIAN.

Kiri on järgmine:

„Ma pöördun teie poole palvega anda armu minu pojale Oleg Gennadijevitš Sentsovile, sündinud 1976, kes on Vene kohtu poolt mõistetud 20 aastaks range režiimiga kolooniasse süüdistatuna terroristliku grupeeringu organiseerimises.

Kõik emad armastavad oma lapsi, soovivad neile vabadust ja õnne. Mul on raske hinnata oma poja süüastet, kuigi tunnen teda rahumeelse kodaniku ja inimesena, kes on haaratud oma elukutsest – kinorežissuurist.

Ma ei hakka teid veenma Olegi süütuses, kuigi ma ise usun sellesse. Ütlen lihtsalt, et ta ei ole kedagi tapnud. Ta on juba neli aastat vanglas istunud. Teda ootavad lapsed, noorem poeg kannatab autismi all. Tal on isata halb. Nad ei saa ilma isata kunagi õnnelikeks.

Palun teid, Vladimir Vladimirovitš, näidata üles halastust ja anda Oleg Sentsovile armu, mitte hävitada tema ja tema lähedaste elu. Me ootame teda koju.”