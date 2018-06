Venemaal puhkes vaidlus naiste õiguse üle jalgpalli MM-i ajal välismaalastega magada

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov märkis, et Venemaa naised langetavad iseseisvalt otsuse, kas astuda välismaalastega intiimsuhetesse.

Edasi hakkasid Vene meedias igapäevaselt ilmuma arvamusartiklid, milles erinevad autorid võtsid sõna teemal, kas venelannadel on õigus intiimsuheteks turistidega jalgpalli MM-i ajal.

Oma arvamuse ütles välja portaali Sports.ru peatoimetaja Juri Dud. „Vene neiud võivad tegelda seksiga absoluutselt iga inimesega, kes näib neile selleks piisavalt ligitõmbav,” kirjutas Dud. Ta lisas, et sama kehtib ka vene noormeeste kohta. Samas tuletas Dud meelde vajadust kasutada kaitsevahendeid, sest „märksa ägedam on sünnitada päris armastatatud, mitte nagu armastatud inimeste lapsi”.

Dudi sõnul tunduvad välismaalased venelannadele ligitõmbavad, sest nad hoiavad end heas vormis ka sügavas täiskasvanueas.

„Välismaalaste jaoks on veidi vähem harjumuspärane suhtlemine naise kui esemega, kes kuulub sulle enesest mõistetavalt,” ütles Dud.

Portaali Snob ajakirjanik Arina Holina kirjutas, et jalgpalli MM on kutsunud Venemaal esile väikese seksuaalrevolutsiooni. „Venelastele ei anna nüüd keegi. Neiusid kütkestavad lõbusad, lahked, kirglikud mehed Hispaaniast, Portugalist, Iisraelist, Brasiiliast,” kirjutas Holina.

Holina meenutas hiljutist skandaali: mehed arutasid internetis, et „neiud on äkki osutunud litsideks, kes unistavad ainult esimese ettejuhtuva Mehhiko või Portugali riista otsa hüppamisest”. „Mehed on solvunud. Milleks naistele see välismaa kõnts, kui on olemas meie, kodumaine?” kirjutas Holina.

Holina arvates ei ole probleem selles, et vene meestel oleks mingi eriti aeglane temperament või madal potents, vaid probleem on mentaliteedis. Vene noormehed on kas jultunud ja patriarhaalsed või kurvameelsed ja tagasihoidlikud, sest „meil on alati nii kurb ja traagiline”.

Moskovski Komsomoletsis oli hoopis teisel arvamusel Platon Bessedin, kes kirjutas artikli „Litside põlvkond: venelannad häbistavad MM-il ennast ja riiki”. Bessedin nimetas „seksihullusesse langenud” venelannasid „kärnasteks lammasteks”, kes häbistavad kogu karja.

Bessedin leiab, et toimuv on totaalse lääne ees kummardamise tagajärg. „Me oleme kasvatanud litside põlvkonna, kes on valmis jalad harki ajama ainuüksi võõrkeelse jutu peale. Aga kui veel dollariga meelitada, on hoopis oh-oh-oo!” kirjutas Bessedin.

Bessedin juhtis tähelepanu ka sellele, et venelannade selline käitumine on muu hulgas ka vene meeste allakäigu tagajärg. Viimased olla samaaegselt nõrgad ja vastutustundetud.

„Jah, maailmameistrivõistlused, see on suurepärane. Ja nende väline külg on selline, et paneb ahhetama. Aga selle ilu sisse on peidetud sisemine patusus, meie ühiskonna pahelisus, mis ilmneb välismaalastele kõigeks valmis olevate venelannade litsikäitumises,” põrutas Bessedin.