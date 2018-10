Venemaal peatati ajutiselt piloteeritud kosmoserakettide stardid

„Sellises olukorras stardid katkestatakse kogu olukorra analüüsi ajaks, piloteeritud, et tagada ohutus. Olukord on loomulikult ebameeldiv, aga nagu te teate, on kosmonautika ajaloos selliseid olukordi juba olnud, teisest küljest on kinnitust leidnud avariipäästesüsteemide töövõime, mis on väga tähtis,” ütles Borissov Interfaxi vahendusel.

Venemaa raketi- ja kosmosevaldkonna allikas ütles aga Interfaxile, et järgmise piloteeritava laevaga lendavad rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) praeguse meeskonna dublandid, kosmonaut Oleg Kononenko Venemaalt ja astronaut David Saint-Jacques Kanadast.