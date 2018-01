Venemaal pandi Briti komöödiafilm „Stalini surm” ekstremistlikuna keelu alla

Briti komöödia „Stalini surm” pandi Venemaal riiulile, sest sealne satiir sisaldab väidetavalt „ideoloogilist sõda” ja „ekstremismi”.

Filmi levitamisluba tühistati, mis jätab tegelikkuses ära selle neljapäevaks kavandatud esilinastuse Venemaal. Pole selge, kas filmi, mille peaosades on Steve Buscemi ja Jeffrey Tambor, Venemaal üldse näidatakse, vahendab BBC News.

Venemaa kultuuriministeerium teatas agentuurile Interfax, et informeeris otsusest filmi levitajat Venemaal.

„Otsus, kas seda näidatakse, tehakse hiljem,” teatas ministeerium.

Režissöör Armando Iannucci film on satiir võimuvõitlusest Moskvas pärast Nõukogude Liidu diktaatori Jossif Stalini surma 1953. aastal. Selle tulemusena on paljud peategelased reaalsed ajaloolised isikud.

Suurbritannias juba oktoobris linastunud filmi vaatasid esmaspäeval Venemaa parlamendi liikmed ja vene kino esindajad. Paljud ei olnud nähtuga rahul.

Riigiduuma kultuurikomitee aseesimees Jelena Drapeko ütles RBK-le, et ei ole „oma elus kunagi midagi nii vastikut näinud”.

Venemaa kultuuriministeeriumi nõuandekogu liige Juri Poljakov ütles, et film sisaldab „ideoloogilise sõja” aspekte.

Kultuuriminister Vladimir Medinskile saadeti 21 allkirjaga avalik kaebekiri, mille üks allkirjastanutest on filmis esineva marssal Georgi Žukovi tütar. Kirjas süüdistatakse filmi Venemaa ajaloo parodeerimises ja natside vastu võidelnud Nõukogude Liidu kodanike mälestuse rüvetamises.

Allakirjutanute sõnul solvab film Vene rahvast ning isegi Nõukogude Liidu hümni, mida on kuulda treileris, kasutatakse sobimatult.

Medinski vastas öeldes: „Paljud vanema generatsiooni inimesed ja mitte ainult peavad seda kogu Nõukogude ajaloo solvavaks pilkamiseks, riigi pilkamiseks, mis saavutas võidu fašismi üle, ja tavaliste inimeste pilkamiseks ning mis on veelgi hullem, isegi stalinismi ohvrite pilkamiseks.”

„Meil ei ole tsensuuri,” lisas Medinski. „Me ei karda oma ajaloo kriitilist ja ebameeldivat hindamist.”

Iannucci ütles, et on endiselt kindel, et filmi näidatakse Venemaal, ning see reaktsioon ei peegelda tavaliste venemaalaste arvamust.