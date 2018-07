Venemaal pahandati USA-s tehtud üleskutsete peale kuulata üle Trumpi tõlk

Vene poliitikud on hukka mõistnud ameeriklaste ettepanekud kuulata üle USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa riigipea Vladimir Putini neljasilmakohtumisel töötanud tõlk.

Venemaa suursaadik USA-s Anatoli Antonov väljendas täna lootust, et Putini ja Trumpi vahelised suulised kokkulepped viiakse ellu. Vene ametnikud muretsevad, et pahameeletorm USA-s takistab tulevast koostööd Süüria või relvastuskontrolli vallas, mida kohtumisel arutati, vahendab Associated Press.

Vene ametnikud on pahased USA kongresmenide ettepanekute peale kuulata üle Trumpi tõlk. Föderatsiooninõukogu väliskomitee esimees Konstantin Kossatšov ütles täna, et see mõte loob ohtliku pretsedendi, mis seab ohtu „kogu diplomaatia mõtte”.