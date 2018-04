Venemaal on Facebookile nõudmised, mille täitmata jätmise korral ootab blokeerimine

Venemaa föderaalse side, informatsioonitehnoloogiate ja massikommunikatsiooni järelevalveteenistuse Roskomnadzor juht Aleksandr Žarov ütles intervjuus ajalehele Izvestija, et sel aastal läbi viidava kontrolli tulemusena võib Roskomnadzor blokeerida Venemaal Facebooki juhul, kui Venemaa kodanike andmebaase ei lokaliseerita Venemaa territooriumile.

Žarov selgitas, et Facebooki kontroll viiakse läbi enne aasta lõppu ja on mitmeid punkte, mis tuleb täita. Need on Venemaa kodanike andmebaaside lokaliseerimine Venemaa territooriumile, kogu keelatud informatsiooni eemaldamine ja teiste seaduste järgimine, vahendab Vesti.

„Kui mitte midagi sellest või midagi sellest ei täideta või Vene riiki ei informeerita kavatsusest selline tegevus läbi viia, siis ilmselgelt tekib küsimus blokeerimisest,” ütles Žarov Izvestijale.

Žarov teatas, et kohtub Facebooki esindajatega kord poole aasta jooksul. Viimane kohtumine toimus selle aasta veebruaris ja sellel arutati Vene seadusandluse nõuete täitmise aspekte.