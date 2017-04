Venemaal nõutakse kirikus pokemone taga ajanud mehele 3,5-aastast vangistust

Riiklik süüdistaja nõudis Venemaal Jekaterinburgi kohtus reedel 3,5-aastast vangistust blogijale Ruslan Sokolovskile, kes mängis Jekaterinburgi kirikus mängu Pokémon Go.

Sokolovski pani 2016. aasta suvel internetti üles video pokemonide püüdmisest Jekaterinburgi kirikus, mis on ehitatud Ipatjevi maja kohale, mille keldris lasti maha keiser Nikolai II koos perekonnaga, vahendab Interfax.

Uurijate väitel on Sokolovski 2013. aasta maist kuni 2016. aasta septembrini pannud YouTube’i üles üheksa videot, mis ekspertiisi hinnangul sisaldavad vihkamise või vaenu õhutamise tunnuseid. Mõnda videot hindasid eksperdid ka usklike tundeid haavavaks. Lisaks sellele leiti Sokolovski korterist „spioonipastakas“.

Sokolovskile pannakse süüks üheksa vihkamise või vaenu õhutamise ja inimväärikuse alandamise episoodi, seitse südametunnistuse ja usutunnistuse vabaduse õiguse rikkumise episoodi ning üht informatsiooni salajaseks hankimiseks mõeldud tehniliste erivahenditega ebaseadusliku ümberkäimise episoodi.

Sokolovski viibib koduarestis.

Sokolovski ütles oma viimases sõnas, et on süüdistusest šokis, vahendab RIA Novosti.

„Ma olen šokis. Ma olen juba eeluurimisvanglas olnud. Olen juba kursis, mida kujutavad endast meie üldrežiimiga laagrid. Ma olen ateist, kosmopoliit ja libertaarlane. Mul ei ole oma religiooni ega oma rahvust. Ma olen venelane poolenisti. Kuidas saab mind süüdistada natsionalismis? Ma ei ole kellelgi seganud mingit religiooni tunnistamast. Ma olen suhelnud suure hulga usklikega, jõudnud nendega konsensusele. Jõudsin järeldusele, et usklikud ei ole sellised, kes võivad mingite sõnade pärast solvuda. Sain aru, et nende jaoks on religioon vajalik selleks, et see neid toetaks,“ ütles Sokolovski.

„Minu juhtumis ei ole ohvreid. Kuriteo koosseis on moodustatud ekspertiisi tulemusena. Ma olen saanud toetust paljudelt. Võib-olla olen ma idioot, aga mitte ekstremist. Nagu ütlevad eksperdid, minu süü ei ole mitte jumala eitamises, vaid jumala eitamises ropendamist kasutades. Millal on ropendamine ekstremismiks muutunud?“ küsis Sokolovski.