Venemaal luuakse elektromagnetilisi pomme, mis halvavad vastase tehnika

Venemaal luuakse raadioelektroonilist lahingumoona, mis on võimeline viima vastase tehnika rivist välja võimsa mikrolaineimpulsi abil, teatas kontserni Radioelektronnõje Tehnologii peadirektori esimese asetäitja nõunik Vladimir Mihhejev RIA Novostile.

Mõned meediaväljaanded on varem teatanud, et Vene kaitsetööstuskompleksi ettevõte on loonud võimsa elektromagnetilise raketi Alabuga, millel on lahingublokk, mis sisaldab suure võimusega elektromagnetvälja generaatorit. Teatati, et see rakett võib ühe löögiga katta 3,5 kilomeetri suuruse territooriumi ja viia rivist välja kogu elektroonika, muutes selle „vanarauahunnikuks“.

Mihhejev selgitas, et Alabuga ei ole konkreetne relv: selle koodnime all toimus aastatel 2011-2012 terve kompleks teaduslikke uuringuid, mille käigus määrati kindlaks tuleviku raadioelektrooniliste relvade peamised arengusuunad.

„Viidi läbi väga tõsine teoreetiline hindamine ja praktiline töö laboratooriumimakettidel ja eripolügoonidel, mille käigus määrati kindlaks raadioelektrooniliste relvade nomenklatuur ja nende mõju ulatus tehnikale,“ rääkis Mihhejev.

See mõju võib olla intensiivsuselt erinev: „Alates tavalisest segavast mõjust koos vastase relvasüsteemide ja sõjatehnika ajutise rivist välja minemisega kuni sellele täieliku raadioelektroonilise löögi andmiseni, mis viib peamiste elektrooniliste elementide, plaatide, blokkide ja süsteemide energeetilise ja hävitusliku kahjustumiseni.“

Loe veel

Pärast selle töö lõpule viimist kõik andmed selle tulemuste kohta salastati ning mikrolainerelvade teema sattus paljude kriitiliste tehnoloogiate hulka, millel on kõrgeima salastatuse märge, rõhutas Mihhejev.

„Täna saame me ainult öelda, et kõik need arendused on viidud konkreetsete katseliste konstruktoritööde tasandile, et luua elektromagnetilised relvad: mürsud, pommid, raketid, mis kannavad endas spetsiaalset plahvatuslik-magnetilist generaatorit,“ teatas Mihhejev.

Samasuguste arendustega tegelevad ka teised juhtivad maailma suurriigid USA ja Hiina, märkis Mihhejev.