Venemaal lõi politsei laiali geikogukonna protesti, 25 inimest võeti kinni

Venemaal on president Vladimir Putini ametiajal tehtud seadusandluses suuri muudatusi, mis õigustavad vägivalda vähemusgruppide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu. 2013. aastal keelati „alaealiste moraalitunnetuse kaitsmiseks“ „homoseksuaalsuse propaganda“.

Aktivistide sõnul on sõna “propaganda” ebamääraselt defineeritud ja seda on võimalik tõlgendada väga laialt, alustades sotsiaalmeedias samasooliste isikute kooselu kajastamise ja lõpetades vikerkaarevärvides T-särgi kandmisega. Vene riigiduuma otsusega on seaduserikkumise eest võimalik karistada rahatrahviga.