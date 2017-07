Venemaal kaalutakse alkoholi müügi keeldu töövabadel päevadel

Foto: Mihhail Džaparidze, TASS

Ajaleht Izvestija teatas, et Venemaa elanikkonna tervisliku eluviisi kujundamise strateegia võib hakata sisaldama alkoholi müügi keeldu töövabadel päevadel. Venemaa tervishoiuministeeriumi kardioloogilise teadus- ja tootmiskompleksi peadirektori asetäitja Sergei Boitsov ütles, et see ettepanek on sunnitud ja selle on provotseerinud suur suremus alkoholi tõttu töövõimelise elanikkonna hulgas.