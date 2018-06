Venemaal jalgpallifännide sekka sõitnud islamiusuline taksojuht sai möödakäijatelt vastu vahtimist ja pistis surmahirmus jooksu

Kõrvalseisjad üritasid juhipoolset ust lahti tõmmata, misjärel musta riietatud taksojuht jooksis auto juurest minema.

Tunnistajate sõnul jõuti taksojuht autost välja tõmmata, kui ta putku pani, hüüdes, et see ei olnud tema.

Intsidenti pealt näinud Viktoria Geraimovitši sõnul löödi taksojuhti näkku ning küsiti, mida ta teeb. Mehhikost pärit jalgpallifänn Youseff Fraige nentis, et ta ei karda, vaid on pigem pettunud, et selline juhtum sai aset leida.

Moskva liikluskorraldajate sõnul oli taksojuht kaine.

Juht väidetavalt kahetseb oma tegu, öeldes, et oli pärast 20-tunnist tööpäeva väga väsinud ning tahtis koju magama minna. Ta põhjendas sündmuskohalt ära jooksmist hirmuga, et kõrvalseisjad tapavad ta ära.

Uudiseteagentuuri TASS teatel toimub juba esmaspäeval kohtuistung.

Moskva kesklinna on paigutatud betoontõkked, hoidmaks ära Euroopas aset leidnud autode jalakäijatesse sekka paiskumist.

Moskva liikluskorraldajad postitasid Twitterisse taksojuhi autojuhiloa. Juhi nimi on Chingiz Anarbek Uulu ning ta sündis 22. aprillil 1990. Uulu on pärit Usbekistani ja Kõrgõstani piiri juures olevast linnakesest Kotškor-Ata. Tema viimane postitus sotsiaalmeedias kujutas Koraani 82. peatükki, mis räägib maailmalõpust. Teadaolevalt puudub juhil seos islamiäärmuslastega.