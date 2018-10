Venemaal Jakuutias neli päeva tagasi õnnetusse sattunud kopteri piloot leiti elusana

„Esialgsetel andmetel on päästeõhusõiduki komandöri teatel leitud piloot ja õhust on näha, et ta oleks nagu elus,” teatas Platonov.

Helikopter maandus mäejalamile. Sündmuskohale suundub maapealne päästemeeskond.

Erakopter tegi 29. septembril Jakuutia Moma rajoonis kõva maandumise. Piloot teatas, et asub kuristikus ja edastas oma koordinaadid. Õhuotsingud tuli ilmastikuolude tõttu mitu korda peatada. Maapealne päästegrupp ei ole otsinguid katkestanud.