Venemaal hüppasid 12. korruselt surnuks ilmselt sotsiaalmeedia "surmagruppi" kuulunud koolitüdrukud

Venemaa Irkutski oblastis Ust-Ilimskis sooritasid kaks koolitüdrukut pühapäeval enesetapu, hüpates alla 12. korruselt.

Juhtum leidis aset kohaliku aja järgi kella 19 ajal. Uurimiskomitee ja politsei kinnitasid surnukehade leidmist, vahendab Baikal Daily.

Õiguskaitseorganite allikas ütles RIA Novostile, et tüdrukud võisid kuuluda sotsiaalmeedias niinimetatud surmagruppi.

Baikal Daily teatab sotsiaalmeediale viidates, et tüdrukud hüppasid end surnuks „Vene Facebookis“ VKontaktes leviva mängu „Sini kit“ („Sinine vaal“) pärast. Ust-Ilimski elanike teatel ei ole see esimene kord, kui inimesed on sellest hoonest välja hüpanud.

„Leitud on 11. kooli 9. klassi õpilaste surnukehad. Politsei ja uurimiskomitee töötajad uurivad olukorda,“ öeldi siseministeeriumi regionaalvalitsusest IrkutskMediale.